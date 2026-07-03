Embraer a publié son bilan de livraisons pour le premier semestre et enregistre une augmentation de 20 % de leur nombre par rapport à l’année dernière. Il a en effet remis 109 appareils à ses clients sur la période et se félicite du résultat de ses initiatives de lissage des livraisons sur l’année.

Ces livraisons se répartissent entre 74 avions d’affaires, trente appareils commerciaux et cinq appareils de la division Défense (un KC-390 et quatre Super Tucano).

Sur le seul deuxième trimestre, Embraer a livré 65 appareils, ce qui représente sa meilleure performance depuis seize ans sur cette période. Ainsi qu’une augmentation de 7 % par rapport à l’année dernière.

Vingt avions commerciaux ont été livrés (un de plus que l’année dernière), répartis entre dix E175, quatre E190-E2 et six E195-E2, un mix moins favorable que l’année dernière. En parallèle, 45 avions d’affaires ont quitté ses installations, une hausse de 18 % par rapport à l’année précédente, soutenue par tous les segments : Embraer a ainsi remis 24 Phenom et 21 Praetor. Aucun appareil n’a en revanche été livré par la division Défense sur le trimestre.

L’avionneur brésilien précise qu’il maintient les prévisions de livraisons qu’il a fixées au début de l’année, à savoir entre 80 et 85 avions commerciaux et entre 160 et 170 jets d’affaires.