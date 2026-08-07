Airbus vient de franchir le cap des 1 000 avions commerciaux vendus cette année, une étape qui était logiquement pressentie depuis plusieurs semaines. L’avionneur européen totalise désormais 1090 appareils fermes commandés depuis le début de l’année (1024 en tenant compte des annulations), une réussite commerciale portée par les nouvelles commandes en provenance de Chine et par le salon de Farnborough au mois de juillet.

Le numéro un mondial des avions commerciaux a en effet enregistré des commandes pour 204 appareils le mois dernier, dont les 100 monocouloirs de la famille A320neo pour le loueur SMBC, les 40 autres pour Hainan Airlines, les 25 A330neo pour China Eastern, les 20 A321neo et 5 A330neo pour Flynas ainsi que les 6 A350-1000 additionnels pour l’ambitieuse Riyadh Air.

Airbus a également placé 8 nouveaux monocouloirs de la famille A320neo auprès de plusieurs clients non dévoilés.

Du côté des livraisons, l’avionneur européen a tenu le rythme avec 67 appareils pour 39 clients, un nombre comparable à celui de juillet 2025. Ces livraisons ont consisté en 6 A220-300 (dont un à Air France), en 55 appareils de la famille A320neo (dont 37 A321neo/A321XLR), en 4 A350-900 (3 pour Emirates et un pour Air France) et 2 A350-1000 (Starlux et PAL). À noter que Transavia France a réceptionné un nouvel A320neo en juillet, son 31e exemplaire (MSN 13367, F-HXIE).

Airbus a ainsi livré un total de 418 appareils à 82 clients depuis le début de l’année (au 31 juillet), en route vers son objectif d’environ 870 avions pour 2026, soit plus qu’en 2019 (863 appareils), juste avant le déclenchement de la pandémie.

Le backlog s’établit quant à lui à 9358, en progression logique et constituant donc un nouveau record d’appareils restant à livrer sur les quelque 10 prochaines années.