La Force aérospatiale colombienne (FAC) a signé un contrat avec Embraer pour l’acquisition de deux avions de transport KC-390 Millennium. L’accord a été officiellement signé à Bogota le 4 août.

Les appareils sont livrables fin 2029 et au second semestre 2030 respectivement.

Cette acquisition fait de la Colombie le premier pays d’Amérique latine, en dehors du Brésil, à choisir l’avion de transport tactique d’Embraer et son treizième client à l’échelle mondiale.

La FAC prévoit d’utiliser ces appareils pour des missions d’aide humanitaire, de secours en cas de catastrophe, de transport de fret et de troupes, de largage ainsi que de ravitaillement en vol. Le contrat inclut également les équipements de mission, les services de soutien intégré et un programme de compensations industrielles destiné à répondre aux exigences réglementaires colombiennes.

« Nous sommes honorés par la décision de la FAC de choisir le KC-390 Millennium. Ce choix renforce un partenariat qui dure depuis plus de 35 ans, remontant à l’acquisition par la FAC de son premier avion Embraer, un EMB-312 Tucano, suivi de l’A-29 Super Tucano. Le KC-390 élargira et renforcera considérablement les capacités de transport aérien et de ravitaillement en vol de la Colombie, établissant une nouvelle référence en matière d’excellence opérationnelle », a déclaré Bosco da Costa Junior, le PDG d’Embraer Defense & Security.

L’avionneur brésilien explique aussi que les deux appareils disposeront également d’une connectivité totale leur permettant d’opérer en parfaite coordination avec les chasseurs Gripen récemment acquis par la Colombie.

Pour rappel, le gouvernement colombien a commandé 17 Gripen E/F à Saab (dont 2 biplaces) en novembre dernier.