Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a signé un accord de cession-bail avec le groupe Saudia portant sur quatre Boeing 777F neufs. Le loueur dubaïote achètera les appareils à la compagnie nationale saoudienne, puis les lui relouera dans le cadre de contrats de location de longue durée.

Les livraisons sont prévues entre octobre 2026 et mai 2027.

Saudia Cargo et Boeing avaient officialisé une commande portant sur quatre 777F début juillet.

Ces nouveaux avions tout cargo s’inscrivent dans le cadre du plan de Saudia qui vise à doubler sa flotte dédiée et à renforcer ses capacités opérationnelles, contribuant ainsi aux objectifs du programme Vision 2030 du Royaume. Saudia Cargo aligne déjà 4 777F depuis 2015.