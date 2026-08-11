Urumqi Airlines et les autorités de transport du Kazakhstan réfléchissent à la création d’une compagnie aérienne régionale conjointe au Kazakhstan qui exploiterait des avions régionaux de type C909 (ex-ARJ 21) de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China).

Des échanges ont eu lieu dans ce sens lors d’une réunion entre le vice-ministre kazakh des Transports, Talgat Lastaev, et le vice-président d’Urumqi Airlines, Zhang Liang le 3 août dernier, dans un contexte de renforcement des liens aéronautiques entre Pékin et Astana. Le projet reste exploratoire : ni structure capitalistique, ni calendrier, ni commande d’avions n’ont été annoncés.

Urumqi Air aligne une flotte d’une vingtaine d’appareils dont 3 C909, avec une quarantaine d’exemplaires du même type en commande.

Les discussions ont également porté sur de nouvelles liaisons régulières entre Urumqi et Karaganda, ainsi qu’entre Yining et Astana/Almaty, le Kazakhstan ayant par ailleurs encouragé la compagnie à envisager de desservir Oust-Kamenogorsk et Semeï.

Cette proposition intervient alors que le Kazakhstan et les compagnies aériennes chinoises développent la connectivité transfrontalière et étudient des liaisons régionales plus étendues dans l’est et le nord-est du pays. Parmi les perspectives à plus long terme évoquées figure la desserte des futurs aéroports de Zaïsan et de Katon-Karagaï, ce qui permettrait d’étendre le réseau à des marchés régionaux de plus petite taille.