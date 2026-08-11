Lufthansa Technik Philippines (LHTP) a donné le coup d’envoi des travaux de son nouveau site de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dédié aux gros-porteurs à l’aéroport international de Clark (Angeles City) le 6 août, étendant ainsi sa présence aux Philippines au-delà de Manille.

Ce nouveau centre MRO de 157 000 mètres carrés devrait entrer en service en 2028 et générer environ 1 200 emplois qualifiés, avec des capacités évolutives permettant d’assurer la maintenance lourde des Airbus A350 et des Boeing 787.

Le projet de Clark s’ajoute aux activités de maintenance lourde actuelles de LHTP à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille (A380, A330/A340 et 777). Les nouvelles installations disposeront notamment d’un atelier de peinture et des ateliers de contrôle non destructif.

L’investissement est estimé à au moins 100 millions de dollars, certaines sources évoquant plus largement un montant se chiffrant en centaines de millions de dollars.