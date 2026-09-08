Alors que l’activité ralentit dans ses usines au mois d’août, Airbus a annoncé qu’il avait livré 57 avions sur la période, à 31 clients. Les commandes ont quant à elles fait l’objet de quatre contrats pour 67 appareils.

Les livraisons ont concerné dix A220-300, un A319neo, seize A320neo, 26 A321neo, un A330-900 et trois A350-1000. Airbus calcule qu’il a livré 475 appareils depuis le début de l’année, à 83 clients. Pour rappel, il vise environ 870 livraisons pour 2026.

En août, l’avionneur a par ailleurs inscrit les commandes de deux compagnies chinoises à son carnet, avec 40 A321neo pour Shenzhen Airlines et quinze A350 pour Air China. Les accords avaient été révélés au milieu du mois de juillet, avant même l’ouverture du salon de Farnborough. Il annonce avoir également enregistré une commande d’un client non identifié pour quatre A220-300, ainsi qu’une autre commande d’un client non identifié pour huit A350F. La version cargo de l’A350 a ainsi été commandé à 115 exemplaires depuis son lancement.

Au 31 août, Airbus a enregistré des commandes brutes pour 1 157 appareils – 1 091 commandes nettes en tenant compte des annulations.