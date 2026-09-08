Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Air Corsica ont signé un nouvel accord pluriannuel portant sur le support de la flotte de moteurs LEAP-1A de CFM International équipant les Airbus A320neo de la compagnie corse. Le contrat couvre un total de 9 moteurs.

Cet accord marque une nouvelle étape dans une coopération entre les deux entreprises qui s’étend sur plusieurs décennies. AFI KLM E&M assurait déjà la maintenance des CFM56-5B d’Air Corsica ainsi que le support des équipements de ses flottes Airbus A320ceo et A320neo (contrat reconduit jusqu’au 31 décembre 2035).

La division MRO du groupe Air France-KLM ajoute qu’elle accompagnera Air Corsica pour maximiser la fiabilité des moteurs, la disponibilité de la flotte et la performance opérationnelle tout au long de la durée de l’accord.

« Depuis des décennies, AFI KLM E&M est un partenaire de confiance qui soutient la fiabilité de nos opérations au fil de l’évolution de notre flotte. Alors que nous poursuivons notre modernisation avec l’Airbus A320neo, l’extension de notre collaboration au support des moteurs LEAP-1A constitue une évolution logique de cette relation de longue date. Avoir un partenaire qui comprend nos exigences opérationnelles nous donne l’assurance de pouvoir continuer à offrir les niveaux élevés de fiabilité et de service attendus par nos passagers » a déclaré Hervé Pierret, membre du directoire d’Air Corsica.

Air Corsica aligne 4 A320neo et 3 A320, ainsi que 7 ATR 72-600. Elle avait été la première compagnie française à opérer avec la famille de monocouloirs remotorisés d’Airbus fin 2019.