L’Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes (FDMA), rattachée au ministère des Affaires intérieures et des Communications, a commandé un hélicoptère H160 à Airbus Helicopters. Il s’agit de la première acquisition de ce type par l’organisme chargé de renforcer les capacités nationales dans les interventions d’urgence.

L’hélicoptère biturbine de moyen tonnage de nouvelle génération sera basé dans la préfecture de Kumamoto, sur l’île de Kyushu, et intégrera la flotte existante de la FDMA. Sa mission principale sera la reconnaissance aérienne rapide et la transmission d’images en temps réel lors de catastrophes naturelles majeures, notamment dans l’hypothèse d’un séisme de grande ampleur sur la fosse de Nankai.

Le H160 commandé sera exploité aux côtés d’un AS365N3+ déjà en service. Airbus précise que l’appareil recevra des moyens de communications par satellite avancée Helisat et des équipements permettant des opérations en environnement enneigé, avec un train d’atterrissage spécifique conçu sur mesure pour le H160.

La FDMA exploite actuellement cinq hélicoptères.