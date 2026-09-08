China Eastern Airlines a inauguré un nouveau hangar de maintenance pour avions gros-porteurs sur son hub de Shanghai-Pudong le 2 septembre. La nouvelle installation est implantée dans la zone franche intégrée spéciale de Yangshan et est opérée par China Eastern Aircraft Maintenance and Engineering (Shanghai), entité récemment restructurée du groupe. Elle est reliée aux terminaux de l’aéroport par une voie de circulation prolongeant la cinquième piste de la plateforme.

Le bâtiment couvre 46 000 m² et mesure 313 mètres de large pour 146 mètres de profondeur. Il peut accueillir simultanément neuf appareils gros-porteurs et deux monocouloirs. La compagnie shanghaienne le présente comme le plus grand hangar d’Asie consacré à la maintenance des avions gros-porteurs.

L’installation doit effectuer des visites de maintenance lourde, des modifications et réparations structurales, des inspections de restitution en fin de location, ainsi que des conversions P2F, notamment pour la plateforme Airbus A330. Elle assurera des opérations de maintenance pour la flotte de China Eastern (Boeing, Airbus et Comac), mais également pour des clients tiers.

China Eastern vise deux millions d’heures de travail annuelles dans les cinq ans et prévoit, à terme, dix lignes de maintenance pour gros-porteurs, deux lignes pour monocouloirs et une ligne de remise en peinture.