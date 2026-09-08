Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a nommé Sylvain Fagot au poste de Senior Vice President Components d’Air France Industries. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2026, venant ainsi succéder à François Gueguen qui est appelé à devenir Executive Vice President Fleet, Engineering & Maintenance de Transavia France.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sylvain chez Air France Industries. Sa vaste expérience en ingénierie et maintenance, alliée à sa solide connaissance des opérations aériennes, constituera un atout précieux pour l’organisation. Je tiens également à remercier François pour son engagement et sa contribution majeure à AFI KLM E&M, et à lui souhaiter beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions chez Transavia France » a déclaré Anne Brachet, Directrice générale adjointe d’AFI KLM E&M.

Ancien responsable Fleet, Engineering & Maintenance de Transavia France et ex-SVP Engineering & Maintenance de HOP! Air France, Sylvain Fagot aura pour mission de développer les capacités d’Air France Industries dans les équipements. Sylvain Fagot a déjà passé plus de vingt ans chez Air France Industries où il a occupé plusieurs postes de direction.