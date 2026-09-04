Airbus Asia Training Centre (AATC) accueillera un simulateur de vol FFS dédié à l’A220 à Singapour, avec une entrée en service prévue au quatrième trimestre 2027. L’équipement sera le premier simulateur de ce type implanté dans la région Asie-Pacifique pour la famille de monocouloirs de nouvelle génération d’Airbus. L’annonce a été faite le 1er septembre à Bangkok, à l’occasion de l’Asia Pacific Aviation Training Summit 2026.

AATC, coentreprise d’Airbus et de Singapore Airlines implantée au Seletar Aerospace Park, assurera l’exploitation quotidienne du dispositif et les prestations de formation. Le simulateur sera fourni et déployé par Flight Training Alliance (FTA), fournisseur de formation agréé par Airbus pour l’A220 et coentreprise de CAE et Lufthansa Aviation Training.

Airbus positionne ce site comme le premier centre de la région dédié à la formation sur A220, limitant ainsi le besoin pour les équipages de se déplacer hors de la zone Asie-Pacifique pour suivre des formations de qualification de type ou des entraînements récurrents.

Pour rappel, AirAsia Group (Malaisie) a commandé 150 Airbus A220-300 en mai dernier, des appareils livrables à partir de 2028.