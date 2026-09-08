Lufthansa Technik et Emirates ont prolongé leur contrat concernant la maintenance lourde des Airbus A380 de la compagnie aérienne de Dubaï. Lufthansa Technik Philippines (LHTP) continuera ainsi d’assurer les opérations de maintenance approfondie sur des exemplaires de la flotte de superjumbos d’Emirates jusqu’en 2030. Ces travaux resteront concentrés sur le site actuel de Manille, où deux lignes de maintenance lourde sont spécifiquement dédiées à Emirates.

Emirates sera également le client de lancement du nouveau site de LHTP à Clark (Angeles City) lors de son ouverture. Les deux partenaires ont déjà réalisé plus de 30 opérations de maintenance sur des A380 depuis le début de leur coopération en 2023. Ce nouveau contrat est considéré comme l’un des plus importants de l’histoire de Lufthansa Technik Philippines en termes de valeur.

Pour rappel, LHTP a donné le coup d’envoi des travaux de son nouveau site à l’aéroport international de Clark le 6 août. Ce nouveau centre MRO de 157 000 mètres carrés devrait entrer en service en 2028 et générer environ 1 200 emplois qualifiés, avec des capacités évolutives permettant d’assurer la maintenance lourde des Airbus A350 et des Boeing 787.