Le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) va investir 25 millions de dollars pour agrandir son usine de Niepołomice, près de Cracovie (Pologne).

L’extension, dont l’entrée en service est prévue en 2028, doit permettre la création de plus de 120 emplois.

Le site produit des assemblages tubulaires complexes destinés aux moteurs civils et militaires du groupe, notamment les moteurs de la famille GTF, PW800 et F135.

La Pologne constitue désormais le principal pôle de RTX en dehors des États-Unis, avec plus de 9 500 salariés répartis entre Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon.

Ce nouvel investissement s’ajoute aux 100 millions de dollars annoncée en avril par Pratt & Whitney pour son implantation de Rzeszów pour la production de composants critiques de moteurs (disques de compresseur rotatif et de turbine).

L’équipementier Collins Aerospace vient par ailleurs quant à lui de renforcer les capacités de production de son site de Tajęcina (production de systèmes de trains d’atterrissage sur programmes civils et militaires) avec un investissement de 69 millions de dollars.