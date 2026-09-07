Britten-Norman a réalisé le premier vol d’un BN2 Islander le 3 septembre dont la cellule a été assemblée au Royaume-Uni à partir de composants élémentaires produits également localement.

L’appareil a décollé de l’aérodrome de Bembridge, sur l’île de Wight, où l’avionneur a relocalisé la production de l’appareil depuis tout juste 3 ans. Il a par ailleurs décollé de la même piste que celle utilisée par le premier prototype de l’Islander pour son vol inaugural en juin 1965, à quelques centaines de mètres du site historique de l’avionneur.

L’avion, identifié avec le numéro de série 2317, avait achevé ses essais au sol fin août après sa sortie d’usine le 30 juillet. Il est destiné au Falkland Islands Government Air Service, opérateur historique de l’Islander dans l’archipel des Falkland (îles Malouines).

« L’assemblage de l’avion sur place est ce qui nous permet d’augmenter la cadence. Cela nous donne la maîtrise de la séquence de fabrication, de l’outillage et des points de contrôle qualité, tout en supprimant l’étape du transport routier à travers l’Europe pour chaque appareil. C’est de cela que dépend le respect des délais de livraison. L’expérience acquise avec cet avion est directement mise à profit pour le deuxième, ainsi que pour tous les suivants » a déclaré Richard Milne, directeur des opérations (COO) de Britten-Norman.

Britten-Norman prépare déjà un deuxième exemplaire et vise une capacité de production pouvant atteindre jusqu’à huit avions par an. L’avionneur britannique précise qu’il détient des lettres d’intention émanant d’opérateurs issus des secteurs du transport régional de passagers et des missions spéciales.

Le célèbre avion régional de neuf places à capacités STOL (Short Take-Off and Landing) était principalement produit en Roumanie depuis 1969 mais Britten-Norman avait décidé de rapatrier sa production en 2010 pour cause d’augmentation de ses coûts sur place. Il a également été produit en Belgique. Plus de 1 250 BN2 Islander ont été livrés depuis le lancement du programme.