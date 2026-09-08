Harald Gloy deviendra président-directeur général de Lufthansa Technik AG le 1er février 2027. Le conseil de surveillance du géant allemand de la maintenance aéronautique l’a nommé pour un mandat de cinq ans. Il succédera à Sören Stark, qui prendra sa retraite à cette date.

Âgé de 54 ans, Harald Gloy siège au directoire de Lufthansa Technik depuis 2022. Il y exerce les fonctions de directeur des opérations et d’« Accountable Manager », responsable notamment des activités opérationnelles.

Ingénieur industriel de formation, il a commencé sa carrière chez Lufthansa Technik il y a plus de 25 ans, avant d’occuper diverses fonctions au sein du groupe Lufthansa, dont un poste au directoire de Lufthansa Cargo à partir de 2019.

La division MRO du groupe Lufthansa précise qu’une décision concernant le successeur de Harald Gloy au poste de directeur des opérations (COO) au sein du directoire sera prise dans les meilleurs délais.