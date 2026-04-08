BOC Aviation accueille un nouveau client à son portefeuille. La société de leasing a en effet signé un accord avec Sky Airline, pour lui fournir trois Airbus A321XLR – qui se trouvent être les premiers qui lui seront livrés.

Les appareils seront tous motorisés par Pratt & Whitney. Ils intégreront la flotte de la compagnie chilienne en 2026 et 2027.

Sky Airlines exploite actuellement une flotte composée de 29 A320neo et sept A321neo.

« L’ajout de l’Airbus A321XLR nous permettra d’étendre encore notre réseau, en proposant davantage d’options de voyage directes et abordables tout en continuant à mettre l’accent sur l’efficacité, la durabilité et une expérience client de haute qualité », a commenté Daniel Belaunde, PDG de SKY Airline.