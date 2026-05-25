La Force aérienne royale thaïlandaise (RTAF) a commandé deux avions de transport tactique C295 supplémentaires à Airbus Defence and Space afin de renforcer les capacités de transport aérien des forces armées thaïlandaises.

Ces nouveaux appareils porteront à cinq le nombre total de C295 en service dans le pays, en incluant les trois appareils déjà opérés par la Royal Thai Army. Cette nouvelle commande intervient dans le cadre de la modernisation progressive des moyens de transport et de soutien aérien des forces thaïlandaises.

Les deux C295 seront livrés en configuration de transport tactique, avec une capacité d’emport typique d’environ 70 soldats ou de palettes de fret standard, et pourront être configurés pour des missions logistiques, le transport de personnel et l’évacuation médicale, en complément des moyens existants. Ils doivent rejoindre la 46th Wing de la RTAF basée à Phitsanulok, dans le nord du pays.

Airbus Defence and Space rappelle que la Thaïlande est l’un des sept pays de la région Asie-Pacifique à exploiter le C295. Un partenariat a été tissé avec l’industrie de défense thaïlandaise via Thai Aviation Industries (TAI) pour le soutien à la maintenance de la flotte de C295, notamment par le biais de formations avancées.

Pour rappel, la RTAF avait commandé l’année dernière un exemplaire du nouvel A330 MRTT+, la version de ravitaillement et de transport militaire dérivée de l’A330-800 (famille A330neo). Cet appareil entrera en phase de conversion militaire dans les installations d’Airbus Defence and Space à Getafe, près de Madrid (Espagne) cette année, pour une livraison finale en 2029.