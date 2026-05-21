Eurowings s’empresse de combler la place laissée par Ryanair à Berlin. La filiale du groupe Lufthansa a annoncé qu’elle allait baser deux appareils supplémentaires à l’aéroport BER à compter de l’hiver 2026, portant sa base à onze appareils et 300 membres du personnel navigant.

Cette décision survient à la suite des « dernières évolutions du marché », à savoir la décision de Ryanair de fermer sa base dans la capitale allemande. La low-cost irlandaise y juge l’augmentation des coûts trop importante et préfère redéployer sa flotte dans des aéroports moins onéreux.

Si Eurowings a décidé d’occuper le terrain, elle ne se prive tout de même pas d’alerter les pouvoirs publics en Allemagne sur la situation difficile dans laquelle se trouve le transport aérien. « Les taxes et redevances, qui ont plus que doublé depuis 2019, poussent de nombreuses compagnies aériennes à éviter de plus en plus l’Allemagne. Combinées à la hausse rapide des coûts du carburant, elles constituent un frein aux investissements en Allemagne. De plus, un nombre croissant de réglementations européennes impose une charge disproportionnée aux compagnies aériennes allemandes et européennes, en particulier dans le domaine de la politique climatique. Il est donc d’autant plus important que les décideurs politiques agissent dès maintenant pour corriger les désavantages concurrentiels significatifs qui affectent le secteur aérien national », affirme Max Kownatzki, son PDG.

Avec ce renforcement d’Eurowings, le groupe Lufthansa représentera 30 % des vols à Berlin. « Nous croyons en Berlin et, malgré toutes les crises actuelles, nous voyons de solides perspectives pour ce marché », tempère Max Kownatzki.