Le tout premier exemplaire de l’avion de transport militaire C295 assemblé en Inde est sorti d’usine le 12 mai à Vadodara, dans l’État du Gujarat, selon plusieurs sources indiennes concordantes montrant l’appareil complet se faisant tracter, mais sans être peint avec sa livrée finale. Ce roll-out, qui vient d’être officialisé par l’Indian Air Force (IAF) le 15 mai, intervient plusieurs mois avant la cible du mois de septembre jusqu’à présent évoquée.

L’IAF précise que l’appareil entame désormais les préparatifs pour son premier vol.

Pour rappel, Airbus Defence and Space et Tata Advanced Systems Limited (TASL) avaient inaugurée cette nouvelle ligne d’assemblage, la première établie par le secteur privé en Inde, en octobre 2024, trois ans après la signature du contrat d’acquisition de 56 C295 par l’armée de l’air indienne pour remplacer ses vénérables Hawker Siddeley HS 748.

Seize appareils ont été ainsi été produits et livrés en état de vol par l’usine historique de Séville (dernier exemplaire arrivé en Inde en août dernier), les quarante autres devant sortir de la FAL de Vadodara dans le cadre du programme « Make in India » d’ici 2031, hors contrats potentiels supplémentaires.

Ainsi plus de 85 % de l’assemblage structurel et final des quarante C295 seront produits en Inde, ainsi que 13 000 pièces.