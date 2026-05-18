De Havilland Canada a donné le coup d’envoi des travaux de son futur site De Havilland Field, dans le comté de Wheatland, en Alberta, son futur campus aéronautique. La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue le vendredi 15 mai, en présence de dirigeants de De Havilland Aircraft of Canada Limited, de représentants du gouvernement fédéral, de la province de l’Alberta et des autorités locales de Wheatland County.

Le projet, annoncé initialement en 2022, doit doter l’avionneur canadien d’une implantation industrielle majeure sur un terrain d’environ 600 hectares situé à une trentaine de minutes de Calgary par la route.

Le De Havilland Field accueillera, en plusieurs phases, une nouvelle installation d’assemblage d’avions à la pointe de la technologie, un aérodrome, des centres de fabrication et de distribution de pièces et un centre de maintenance, de réparation et de révision. L’avionneur canadien entend aussi y positionner un espace éducatif pour la formation, des immeubles de bureaux ainsi qu’un musée de l’aviation De Havilland Canada. Une installation dédiée aux activités de défense est également prévue.

Le site doit notamment acceuillir la ligne d’assemblage final du DHC-515, le successeur du programme de bombardier d’eau CL-415 Canadair, mais aussi celle du DHC-6 Twin Otter (pour l’instant implantée dans l’emprise de l’aéroport international de Calgary).

« Le potentiel de De Havilland Field est immense. Nous sommes une entreprise 100 % canadienne, avec une chaîne d’approvisionnement basée à 80% au Canada. Si le gouvernement respecte ses engagements d’achat canadien et de soutien au développement de cette souveraineté, les possibilités offertes par De Havilland Field sont sans précédent. De Havilland est véritablement l’entreprise aérospatiale du Canada, et nous sommes fiers de construire en Alberta, avec une entreprise et une chaîne d’approvisionnement pancanadiennes qui soutiendront un pôle aérospatial de calibre mondial pour les générations à venir » a annoncé Brian Chafe, le PDG de De Havilland Canada.

Au total, les nouvelles installations emploieront plus de 1500 personnes une fois les installations pleinement opérationnelles, avec un potentiel supérieur en fonction de l’évolution des programmes de l’avionneur. Le ministre albertain de l’Emploi, de l’Économie, du Commerce et de l’Immigration a indiqué que le projet pourrait générer jusqu’à 3 000 postes à terme.