Liebherr Aerospace s’occupera de l’entretien des trains avant des Airbus A350 de Finnair pour les huit prochaines années. Les travaux seront réalisés dans les installations de l’équipementier allemand à Lindenberg.

Liebherr Aerospace est particulièrement bien positionné pour ce type de services, en tant qu’OEM produisant ces systèmes de train et centre de maintenance spécialisé.

« Le secteur s’apprête à entrer dans la prochaine vague mondiale de révisions de trains d’atterrissage, ce qui marque le début d’une phase de planification décisive pour anticiper et garantir les créneaux horaires futurs », explique Alex Vlielander, directeur de la relation client chez Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.