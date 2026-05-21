Azorra annonce qu’elle a finalisé l’acquisition du portefeuille de 49 E-Jets et deux moteurs CF-34 de Dubai Aerospace (DAE). L’accord initial avait été signé en mai 2025 et, depuis, les contrats qui couvraient leur location auprès de douze clients ont été transférés.

Entre temps, DAE a également cédé son carnet de commandes A220 et d’autres CF-34 de GE Aerospace à Azorra. La société dubaïote poursuit ainsi la rationalisation et le rajeunissement de sa flotte, qui vise à recentrer son portefeuille autour des familles A320neo et Boeing 737 MAX, ainsi que les gros-porteurs de nouvelle génération. Elle va également fortement accroître ce portefeuille avec l’acquisition de Macquarie AirFinance, annoncée en février.

Azorra de son côté poursuit sa stratégie de croissance sur le segment des avions régionaux et des moteurs. « Ces avions et moteurs sont des actifs éprouvés et fiables qui s’inscrivent dans notre stratégie sur le segment des petits avions à fuselage étroit. Ils renforcent notre position sur un marché que nous connaissons extrêmement bien et reflètent notre confiance continue dans le potentiel à long terme de ce secteur », affirme John Evans, son directeur général.