La Pologne a pris livraison de ses trois premiers F-35A Lightning II de Lockheed Martin en provenance des États-Unis, une étape importante dans la modernisation de son armée de l’air et le renforcement de la dissuasion de l’OTAN sur le flanc oriental de l’Alliance. Ils font partie d’une commande d’une commande de 32 appareils conclue en 2020 pour 4,6 milliards de dollars, avec la formation et le soutien logistique associés. Les livraisons s’étaleront jusqu’en 2029.

Les premiers exemplaires polonais avaient été assemblés à Fort Worth (Texas) et transférés dans un premier temps sur la base américaine d’Ebbing (Arkansas) pour l’instruction. Ils sont arrivés à la 32e base aérienne de Lask le 22 mai.

L’introduction de ces chasseurs de cinquième génération apporte à l’armée de l’air polonaise des capacités furtives, de fusion de capteurs avancée et de guerre électronique renforcée. Selon des responsables de la défense, le F-35A améliorera considérablement la capacité de la Pologne à détecter, suivre et engager les menaces aériennes et terrestres à longue portée, même dans un espace aérien fortement défendu. Ces avions devraient jouer un rôle clé dans la supériorité aérienne, les frappes de précision et les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

Cette livraison intervient dans un contexte de fortes préoccupations sécuritaires régionales, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux tensions persistantes le long des frontières orientales de l’OTAN. Ces nouveaux avions opéreront aux côtés des F-16 polonais déjà en service et d’autres appareils alliés régulièrement déployés dans le pays, améliorant ainsi l’interopérabilité au sein des opérations aériennes de l’OTAN et contribuant à l’architecture intégrée de défense aérienne et antimissile de l’alliance dans la région.

Pour rappel, Varsovie a également décidé de moderniser 48 F-16C/D Block 52+ au standard F-16V (Block 72). La Pologne souhaite également acquérir de nouveaux avions de combat d’ici le début de l’année prochaine. Pour ce nouveau contrat potentiel, la Pologne tranchera entre l’Eurofighter Typhoon, le F-35A et le F-15EX Eagle II (potentiellement proposé avec les drones de combat furtifs collaboratifs MQ-28 Ghost Bat par Boeing).