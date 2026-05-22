La nouvelle compagnie aérienne vietnamienne Sun PhuQuoc Airways s’engage dans une nouvelle phase de son développement avec l’arrivée prochaine de ses premiers gros-porteurs.

La compagnie va ajouter progressivement 8 Airbus A330-200 à sa flotte d’ici l’année prochaine. Il s’agit d’anciens appareils d’American Airlines, hérités de sa fusion avec US Airways, et qui avaient été retirés du service en 2020 en raison de la pandémie, puis stockés à Roswell (Nouveau-Mexique). Ces appareils à mi-vie sont motorisés par des Trent 700 de Rolls-Royce.

Sun PhuQuoc Airways devrait recevoir ses deux premiers Airbus A330 en juillet prochain. Selon le transporteur, ils seront configurés selon les normes de la compagnie et feront l’objet d’un certificat de transporteur aérien (CTA) spécifique auprès de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam. Ils seront configurés avec une cabine triclasse de 247 sièges, avec une cabine Premium Economy.

La jeune compagnie vietnamienne indique par ailleurs que cette nouvelle flotte entrera officiellement en service en septembre prochain, lançant ses dessertes reliant directement Phu Quoc à des marchés internationaux long-courriers tels que le Kazakhstan, la Russie, l’Ouzbékistan, l’Australie, la Mongolie, Oman, la République tchèque et la Turquie.

Pour rappel, Sun PhuQuoc Airways a également commandé 40 Boeing 787-9 Dreamliner auprès de l’avionneur américain en février, un contrat valorisé à 22,5 milliards de dollars, et dont les premières livraisons devraient intervenir à partir de 2031.

Détenue en partie par Sun Group, l’un des plus importants conglomérats immobiliers et hôteliers du Vietnam, la compagnie aérienne a lancé ses premiers vols commerciaux en novembre dernier avec une flotte de monocouloirs Airbus. Elle aligne déjà 10 appareils (2 A320neo, 6 A321neo et 2 A321). Elle vise le transport de plus de 20 millions de passagers d’ici 2030.