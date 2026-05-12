La Turquie a franchi une étape importante dans le développement de son avion de combat de 5e génération KAAN. L’armée de l’air turque a en effet signé un premier contrat portant sur 20 appareils de standard Block 10 auprès de Turkish Aerospace (TAI), avec des livraisons attendues à l’horizon 2028. Le nouvel appareil doit venir progressivement succéder aux F‑16C/D turcs…
Boeing a vendu 136 avions commerciaux au mois d’avril dont 28 777X non identifiés
Boeing a fait état de commandes pour un total de 136 appareils au mois d’avril,...