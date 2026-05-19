L’augmentation des capacités de l’aéroport de Londres Heathrow n’est pas un long fleuve tranquille. Après que le gouvernement a affiché son soutien au projet présenté par le gestionnaire de l’aéroport HAL fin 2025, l’autorité de l’aviation civile britannique (CAA) a ouvert une consultation le 15 mai sur les modèles de développement potentiels de l’aéroport. L’objectif est de déterminer avec les entités concernées lequel est le mieux susceptible de servir les intérêts des passagers. Profitant de l’ouverture de cette consultation, le groupe Arora a formulé une nouvelle proposition révisée d’extension, qui a été présentée le 18 mai.
Le gestionnaire aéroportuaire kirghize confirme vouloir s’équiper de deux Airbus A321
Airports of Kyrgyzstan a l’intention d’acquérir deux Airbus A321, selon les déclarations de la vice‑ministre...