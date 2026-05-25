Saudia a pris livraison à Toulouse de son premier Airbus A321XLR, devenant de fait la première compagnie du Moyen-Orient et d’Afrique à exploiter ce monocouloir très long rayon d’action.

L’appareil, motorisé par des LEAP-1A de CFM International, rejoint la flotte de Saudia dans le cadre du programme de modernisation de la compagnie et de sa stratégie d’expansion internationale dans le cadre du plan Saudi Vision 2030, le pays visant à augmenter ses capacités d’accueil à 330 millions de personnes, à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et attirer 150 millions de touristes.

La compagnie porte-drapeau saoudienne a commandé 15 A321XLR. L’appareil livré est configuré pour un usage premium avec seulement 144 sièges, dont 24 en classe affaires et 120 en classe économique, soit une densité inférieure à la plupart des configurations pour ce type d’appareil. La cabine affaires repose sur le siège VantageSOLO de Thompson Aero, avec sièges full flat et accès direct au couloir.

Pour rappel, cette variante de l’A321neo ACF affiche un rayon d’action de 4700 nautiques (8700 kilomètres), soit 15% de plus que celui de l’A321LR. Il doit permettre à Saudia d’ouvrir ou de densifier des liaisons vers des destinations européennes, africaines et de l’océan Indien, parmi lesquelles Barcelone, Milan, Bruxelles, Dakar et les Maldives sans recourir systématiquement à l’utilisation d’un appareil gros-porteur.

Cette livraison vient également renforcer le partenariat tissé entre Airbus et Saudia depuis plus de 40 ans, débuté avec la première livraison d’un A300 en 1984. Depuis, le groupe saoudien (avec sa filiale low-cost flyadeal) est un important opérateur des appareils de l’avionneur européen.