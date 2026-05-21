Volotea a célébré l’arrivée d’un troisième Airbus A320 basé à Lille le 21 mai. L’appareil va lui permettre d’ajouter cinq destinations à son réseau depuis la ville du Nord, vers l’Espagne, l’Italie et la Bulgarie, lui faisant atteindre les quarante destinations.

La compagnie souligne qu’elle va ainsi pouvoir proposer 845 000 sièges à la vente en 2026, une offre en hausse de 25 % par rapport à 2025.

Elle précise qu’elle est présente depuis quatorze ans à Lille et qu’elle y est la première compagnie aérienne en termes de destinations et de capacités.