ACIA Aero Leasing a annoncé la livraison d’un ATR 72-600 à Chingis Airlines Unity (Chingis Airlines), une nouvelle compagnie aérienne régionale basée en Mongolie. L’appareil, fourni dans le cadre d’un contrat de location, permettra à Chingis Airlines Unity de démarrer ses opérations régionales sur le marché intérieur mongol.

La compagnie est détenue par le groupe privé NOMIN, acteur diversifié de l’économie mongole fondée en 1992 et présent dans les secteurs du commerce de détail, du commerce et de la distribution, de la banque et de l’assurance, de la construction et de l’immobilier, des technologies de l’information et désormais dans l’aérien.

L’ATR 72-600 sera exploité depuis la Mongolie vers plusieurs destinations domestiques, avec pour objectif déclaré d’améliorer la connectivité régionale. Il sera notamment exploité sur des pistes non revêtues, notamment pour soutenir le secteur minier en pleine expansion.

« L’ATR72-600 est parfaitement adapté aux conditions d’exploitation difficiles de la Mongolie. Les conditions climatiques extrêmes du pays, allant de la capitale la plus froide du monde (Oulan-Bator) aux étés chauds et secs du désert de Gobi, exigent une plateforme aérienne robuste et fiable. Ajoutez à cela la flexibilité d’opérer sur des pistes pavées et non pavées, et l’ATR72 répond à tous les critères. Nous sommes impatients de développer davantage notre relation avec la compagnie aérienne à mesure qu’elle développe sa flotte et son activité », a annoncé Mark Dunnachie, vice-président senior commercial d’ACIA.

La nouvelle compagnie mongole prévoit de lancer ses vols réguliers et charters à partir du mois de mai. Elle précise aussi qu’elle souhaite mettre en service un deuxième appareil du même type en juin prochain.