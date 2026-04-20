La compagnie low-cost vietnamienne Vietjet et SPDB Financial Leasing (SPDBFL), filiale de la Shanghai Pudong Development Bank, ont signé un accord portant sur de crédit‑bail de 10 avions régionaux C909 de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China). Cette annonce marque une nouvelle étape dans la coopération économique et aéronautique entre le Vietnam et la Chine.

La cérémonie s’est tenue à l’ambassade du Vietnam à Pékin le 16 avril dernier, en présence du vice-Premier ministre vietnamien Phan Van Giang, ainsi que de hauts responsables gouvernementaux et de représentants d’entreprises des deux pays.

Cet accord intervient quelques mois après la décision de Vietjet de ne pas prolonger un contrat de wet lease de six mois portant sur deux C909 (anciennement ARJ-21) de 90 sièges exploités par Chengdu Airlines à partir d’avril 2025. Cette première expérience, qui s’est achevée le 18 octobre dernier, concernait les lignes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à l’île de Con Dao, dont l’aéroport ne dispose que d’une piste de 1 829 mètres.

Malgré des performances opérationnelles jugées satisfaisantes, cette phase d’essai s’est heurtée à plusieurs obstacles, notamment des coûts élevés liés aux équipages étrangers et à la maintenance, ainsi que des contraintes réglementaires locales.

Le nouvel accord repose cette fois sur un modèle de dry lease, permettant à Vietjet d’exploiter les appareils avec ses propres équipages et ses propres capacités de maintenance. Ces changements devraient contribuer à réduire les coûts d’exploitation et à faciliter l’intégration réglementaire des appareils.

Le calendrier des livraisons n’a pas été annoncé publiquement à ce stade.