EgyptAir a réceptionné son premier Boeing 737 MAX 8, premier exemplaire d’un contrat de location portant sur 18 appareils du même type conclu avec SMBC Aviation Capital.

L’appareil, immatriculé SU‑GGM, a rejoint le Caire le 2 mai 2026 à l’issue d’un vol de convoyage depuis Seattle avec escale à Reykjavik.

Il s’agit de fait du premier 737 MAX à intégrer la flotte d’EgyptAir, qui exploitait jusqu’ici des 737 NG (près d’une trentaine de 737-800 en flotte aujourd’hui), au côté de 13 Airbus A320neo/A321neo (hors flotte de sa filiale Air Cairo). Il s’agit aussi du premier 737 MAX opéré en Egypte.

Le directeur général d’EgyptAir, Ahmed Adel, souligne que les 737-8 contribueront à améliorer l’efficacité opérationnelle de la compagnie tout en rehaussant l’expérience passager.

La compagnie publique égyptienne, membre de Star Alliance, prévoit d’engager le nouvel appareil sur des liaisons court et moyen‑courrier au départ du Caire vers plusieurs destinations européennes, notamment Paris, Bruxelles, Istanbul et Vienne.