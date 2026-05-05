Dubai Aerospace Enterprise continue de se séparer de ses avions les moins capacitaires. La société de leasing a conclu un accord avec Azorra, lui cédant les commandes qu’elle détenait pour huit Airbus A220-300.

Deux de ces appareils ont déjà été livrés et sont actuellement en service auprès de TAAG Angola Airlines – faisant de la compagnie une nouvelle cliente d’Azorra. Les six autres appareils doivent être livrés en 2027 et 2028.

Azorra détient ainsi un portefeuille de quinze A220-300.

« L’acquisition du carnet de commandes de l’A220 de DAE renforce notre position sur le segment des petits avions à fuselage étroit et reflète la demande croissante d’appareils de nouvelle génération économes en carburant », commente Andrew Zavatsky, vice-président commercial chez Azorra.