Pourra-t-on encore prendre l’avion dans les prochains mois au regard de la crise du détroit d’Ormuz ? En tout cas, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a clairement voulu marquer les esprits cette semaine lors du forum Semafor World Economy à Washington, alertant sur de « sérieux problèmes d’approvisionnement » si le trafic pétrolier ne reprenait pas rapidement (en semaine), en particulier pour le kérosène et de gazole.

Une possible pénurie de kérosène avait déjà été évoquée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et par ACI Europe. L’association des aéroports européens avait d’ailleurs mis en garde une semaine plus tôt contre une possible « pénurie systémique » de kérosène si le trafic maritime n’était pas rétabli dans le détroit d’Ormuz d’ici la fin avril.

Le risque de pénuries de carburant Jet-A1 est donc un scénario qui s’annonce de plus en plus crédible en Europe à partir de la fin du printemps et le début de l’été …