On le sait, le motoriste français Safran Aircraft Engines investit massivement depuis des années pour augmenter les cadences de production de ses moteurs, et en particulier pour la famille LEAP de CFM International, sa coentreprise avec GE Aerospace.

Les objectifs ont d’ailleurs été rehaussés en février dernier avec 2 600 livraisons de LEAP visées en 2028 (1 802 l’année dernière, avec les moteurs spares, nouveau record), au grand bonheur des avionneurs Airbus et Boeing. Mais le motoriste voit déjà plus loin et son site historique de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), lointain héritage de Gnome et Rhône et spécialisé dans les métiers de la forge, de la fonderie et de l’usinage de pièces critiques de moteurs, sera au cœur des prochains enjeux.

Safran a en effet annoncé le 13 avril qu’il allait investir 150 millions d’euros pour développer les capacités industrielles de son usine de Gennevilliers, avec notamment l’acquisition d’une nouvelle presse hydraulique d’une puissance de 30 000 tonnes, ce qui permettra de quasiment doubler la capacité de forgeage du site d’ici 2035. Le motoriste entend ainsi produire 14 000 pièces critiques de moteurs supplémentaires par an, principalement pour la famille LEAP au départ, même si un tel investissement a évidemment une portée bien plus lointaine.

« Sur une période de très forte montée en cadence, il y a une demande de doublement de la charge de forge ici à Gennevilliers » a expliqué Olivier Andriès, le Directeur Général du groupe Safran lors de la visite du site avec quelques journalistes. « Mais le deuxième point important sur lequel je veux insister, c’est que ça nous prépare également pour les moteurs de demain » poursuit-il, avec en ligne de mire la motorisation des prochains programmes de monocouloirs qui seront lancés par les deux grands avionneurs avant la fin de la décennie, mais aussi les prochains moteurs militaires.

« Nous sommes le seul motoriste au monde à avoir la maîtrise de la forge et nous souhaitons maintenir cet avantage compétitif. Et cet investissement va aussi nous donner de la résilience et de la souveraineté pour nos programmes militaires sur lesquels nous avons besoin d’avoir une maîtrise totale » a-t-il ajouté.

L’usine de Gennevilliers est l’un des maillons essentiels du dispositif industriel du motoriste, façonnant les pièces les plus critiques des moteurs…