Bird Aviation a signé un accord de trois ans avec KM Malta Airlines pour la fourniture de services de maintenance sur la flotte d’Airbus A320neo du transporteur national maltais.

Le contrat couvre des tâches d’entretien en base, y compris les contrôles C (C-checks) et les inspections programmées, qui seront réalisées dans les installations de Bird Aviation à Larnaca, à Chypre. L’accord, conclu le 27 avril, s’inscrit dans la stratégie de KM Malta Airlines, successeur d’Air Malta, de sécuriser les opérations de sa flotte homogène de 8 A320neo.

Bird Aviation, qui exploite plusieurs baies de maintenance pour monocouloirs sur l’ancien aéroport de Larnaca, renforce ainsi sa présence sur le segment MRO moyen-courrier en Europe. Les premières opérations de maintenance dans le cadre de ce contrat doivent débuter immédiatement selon les communiqués des deux partenaires.