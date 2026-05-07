Lufthansa Technik, la division MRO du groupe Lufthansa a poursuivi sa croissance au premier trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires en hausse de 12% à 2,3 milliards d’euros, confirmant la forte demande mondiale pour les services aéronautiques. La part des revenus générés auprès de clients extérieurs au groupe Lufthansa est passée de 73 à 78%, renforçant le positionnement du groupe comme prestataire MRO global.

L’EBIT ajusté s’est établi à 158 millions d’euros, en recul de 2%, faisant passer la marge de 8,0 à 7,0%. Lufthansa Technik explique cette pression sur les marges par la persistance de pénuries de matériels, en particulier pour la maintenance moteurs, par la hausse des coûts de pièces détachées et par un taux de change du dollar américain moins favorable qu’en 2025.

En parallèle, l’entreprise surveille de près la crise au Moyen-Orient, qui a déjà conduit certaines compagnies à réduire leur capacité, avec un risque de ralentissement temporaire de la croissance de l’activité MRO.

« L’impact de cette situation sur notre activité de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dépendra évidemment de la durée du conflit et de ses répercussions sur nos clients. Jusqu’à présent, la crise n’a pas eu d’incidence significative sur nos résultats. Cependant, nous constatons déjà une réduction de la capacité des compagnies aériennes. Ceci pourrait, à son tour, freiner notre croissance et notre rentabilité, au moins temporairement », explique Christian Leifeld, Directeur financier de Lufthansa Technik.

« Nous étudions donc différents scénarios et prenons des mesures préventives sur les facteurs que nous pouvons maîtriser. La maîtrise des coûts internes est notre priorité absolue, et notre orientation client reste inchangée » a-t-il ajouté.

Lufthansa Technik poursuit néanmoins son plan d’investissements, avec l’ouverture récente d’un nouveau site de réparation de composants à Tulsa (États‑Unis) et le lancement prochain de chantiers à Santa Maria da Feira (Portugal) et à Calgary (Canada).