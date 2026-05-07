La compagnie arménienne FlyOne Armenia a signé un accord avec Airbus portant sur l’acquisition de deux A321neo.

L’accord a été signé le 6 mai à Erevan en présence du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et du président français Emmanuel Macron, par le PDG de FlyOne Armenia, Aram Khachatryan, et le responsable des services commerciaux d’Airbus pour l’Europe, Charbel Youzkatli. Il entre dans le cadre d’échanges plus larges entre l’Arménie et la France, les autorités arméniennes présentant ce projet comme une étape importante pour l’aviation civile du pays.

Ni le calendrier de livraison précis, ni la motorisation retenue, ni la configuration cabine détaillée n’ont été publiés à ce stade.

FlyOne Armenia aligne aujourd’hui une flotte de 6 monocouloirs Airbus : 5 A320 et un A321.