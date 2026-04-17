Liebherr-Aerospace Saline annonce avoir conclu un accord définitif pour la révision des trains d’atterrissage de la flotte d’Embraer 175 de la compagnie américaine Envoy Air.

Les révisions prévues feront l’objet d’une restauration complète, conformément aux exigences d’Embraer, à intervalles de 30 000 cycles de vol ou de 12 années civiles. Pour rappel, les atterrisseurs de la génération E1 d’E-Jets d’Embraer ont été développés et sont produits par Liebherr-Aerospace Lindenberg, en Allemagne.

L’équipementier explique avoir investi des ressources considérables ces trois dernières années pour transformer en profondeur ses activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des trains d’atterrissage en prévision de l’importante campagne de révision des E175 sur le continent américain.

Envoy Air, filiale a 100% d’American Airlines, aligne 180 E170/175.