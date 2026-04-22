Novus Aviation Capital, plateforme de leasing et de financement aéronautique basée à Dubaï, annonce le lancement de Tamweel Aviation Finance III (TAF III), son troisième fonds de dette mezzanine sécurisée de second rang dédié au financement d’appareils Airbus. Ce fonds fermé est co-sponsorisé par Airbus, la Development Bank of Japan (DBJ) et Novus.

Dans la continuité du succès de ses prédécesseurs, TAF III sera géré par Novus et poursuivra son objectif de proposer des solutions de financement en dette de second rang attractives à ses clients compagnies aériennes.

« Airbus est fier de poursuivre un partenariat fructueux de 12 ans avec les fonds Tamweel Aviation Finance, et nous sommes ravis d’être sponsor de ce troisième véhicule », a déclaré Paul Meijers, EVP – Commercial Transactions chez Airbus. « TAF s’est imposé comme un outil particulièrement efficace, non seulement pour soutenir le financement des livraisons Airbus, mais également pour offrir une valeur ajoutée significative à nos clients grâce à des niveaux de financement accrus » a-t-il ajouté.

Depuis sa création, la plateforme Tamweel Aviation Finance s’est imposée comme un outil pertinent tant pour les compagnies que pour les loueurs, leur permettant de diversifier leurs sources de financement et d’optimiser leur structure de capital. Le lancement de TAF III intervient après le déploiement complet des fonds alloués à Tamweel Aviation Finance II.