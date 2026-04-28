Le sort d’Air Antilles est scellé. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a placé la compagnie aérienne en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d’activité le 27 avril. Aucune offre viable n’a été présentée pour sa reprise.

L’histoire d’Air Antilles est assez chaotique depuis quelques années. En difficulté puis menacée de disparition lorsque sa société-mère, le groupe Caire, a été liquidée en août 2023, elle a été reprise par la collectivité de Saint-Martin et Edéis en juin 2024. Après lui avoir accordé plusieurs sursis, la DGAC a fini par lui retirer son certificat de transporteur aérien en décembre dernier, en raison de manquements documentaires et opérationnels. Les vols étant suspendus, le placement en redressement judiciaire avait suivi en février.

La seule offre de reprise présentée et maintenue ne proposait de conserver que quatorze des 116 salariés de la compagnie et n’était pas suffisamment réaliste aux yeux du tribunal de commerce, qui a décidé de la rejeter.

Air Antilles exploitait deux ATR 72-600 et un Twin Otter.

Air Caraïbes est désormais la seule compagnie à relier les territoires français des Antilles.