Platoon Aviation, opérateur allemand de jets d’affaires basé à Hambourg, a conclu un accord avec Textron Aviation pour l’acquisition de plusieurs Cessna Citation Longitude, avec des livraisons attendues à partir de 2027.

Le nombre exact d’appareils n’a pas été dévoilé mais Platoon Aviation entend devenir le principal opérateur européen du jet super-midsize de Cessna.

Cette décision marque une évolution de la stratégie de l’opérateur, jusqu’ici centré sur le Pilatus PC‑24 (11 exemplaires en flotte), vers un segment supérieur offrant une autonomie accrue et une cabine plus spacieuse, adaptée aux vols d’affaires intra-européens de plus longue durée.

Le Cessna Citation Longitude est certifié depuis 2019. Il peut parcourir 3 500 nautiques (6,482 km), avec quatre passagers à bord. Il peut acceuillir jusqu’à 12 passagers.