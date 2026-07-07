Le contrôle aérien a un besoin urgent de transformation. Deux rapports, l’un du Sénat (publiés le 24 juin), l’autre de la Cour des Comptes, mettent en lumière une politique défaillante au niveau de la gestion des ressources humaines au sein de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile), qui a besoin d’être réformée. L’une des propositions les plus symboliques formulée par les deux institutions est de remettre en question le statut de la DSNA (Direction des services de la navigation aérienne) voire de la DGAC pour sortir les contrôleurs de leur statut de fonctionnaires et réorganiser leur travail et leurs outils, afin de les rendre plus efficaces et à la hauteur des enjeux du trafic aérien européen.
Saudia et Boeing officialisent une commande de 777F
Saudia Cargo et Boeing viennent d’officialiser une commande portant sur quatre 777F. Un premier exemplaire...