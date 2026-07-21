Azorra fait un premier pas sur le marché de la location d’avions cargos. La société de leasing a signé un accord avec Embraer pour son programme de conversion d’E-Jets en cargo, portant sur vingt conversions fermes et dix droits d’achat.

Basé sur la plateforme E-Jet, l’E-Freighter vise le marché du remplacement des plus anciens Boeing 737 cargo. L’E190F, entré en service en mars dernier, offre un volume de plus de 100 m3 et peut transporter jusqu’à 13,5 tonnes de charge utile, tout en respectant les normes de bruit du Chapitre 4 de l’OACI, en maintenant des coûts d’exploitation inférieurs de 30 % pour un volume de fret et une autonomie similaires.

« Notre partenariat avec Embraer s’est construit au fil de nombreuses années et repose sur une conviction commune quant à la valeur à long terme et à la fiabilité de la plateforme E-Jet. L’E-Freighter s’inscrit dans le prolongement naturel de cette histoire, alliant les performances éprouvées de l’E-Jet à une solution convaincante pour le marché en pleine croissance du fret express. Cet investissement reflète notre confiance dans cet appareil et dans la prolongation de sa durée de vie utile », commente John Evans, PDG d’Azorra.