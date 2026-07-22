Air Seychelles a conclu un accord avec SMBC Aviation Capital le 21 juillet, portant sur l’acquisition de deux Airbus A321XLR. Les appareils, figurant déjà au carnet de commandes du loueur auprès d’Airbus, seront livrés en 2028.

Grâce à eux, Air Seychelles va pour déployer sa stratégie sur le long-courrier. Ils lui donneront en effet accès à des destinations qui ne sont pas à la portée de sa flotte actuelle, composée de deux A320neo et cinq DHC-6-400.

Ils lui permettront de développer davantage la connectivité directe des Seychelles avec des marchés à haut potentiel touristique et d’affaires, de diversifier son réseau et d’introduire une plus grande flexibilité pour répondre aux fluctuations de la demande.

« Cet accord avec SMBC Aviation Capital marque une étape importante dans la stratégie de croissance long-courrier d’Air Seychelles et dans la connectivité future des Seychelles. L’ajout de deux Airbus A321XLR nous apportera l’autonomie et la flexibilité nécessaires pour étendre notre réseau au-delà de notre zone de couverture régionale traditionnelle et relier les Seychelles plus directement aux principaux marchés émetteurs internationaux », commente en effet Sandy Benoiton, PDG d’Air Seychelles.