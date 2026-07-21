Embraer a enregistré deux commandes pour l’E195-E2 le 21 juillet, au salon de Farnborough. L’une a été conclue avec le groupe Abra et porte sur vingt appareils en commande ferme, dix options et quinze droits d’achat ; l’autre émane de Binter et concerne cinq appareils et quatre droits d’achat.

L’E195-E2 va apporter une flexibilité nouvelle à la flotte d’Abra, qui ne compte plus d’Embraer depuis 2020. Ses compagnies (Avianca et GOL, Wamos étant exclusivement long-courrier) pourront grâce à lui développer encore la connectivité et faciliter la desserte de marchés régionaux et intérieurs en adaptant la capacité des appareils au plus près de la demande. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe de renforcer sa stature de plateforme pan-latino-américaine.

Les appareils devraient être inscrits au carnet de commandes d’Embraer au cours du troisième trimestre et les livraisons débuteront au quatrième trimestre 2027.

En parallèle, Binter reste absolument fidèle au modèle en passant une quatrième commande pour cinq E195-E2. Elle s’accompagne de droits d’achat pour quatre appareils supplémentaires. Comme les seize actuellement en service et qui constituent l’intégralité de la flotte de la compagnie espagnole, ils seront aménagés en configuration monoclasse de 132 places.