Alors que la famille A220 va fêter ses 10 ans d’exploitation commerciale dans quelques jours (un premier vol assuré par un CS100 de Swiss entre Zurich et Paris le 15 juillet 2016), une grande décision reste en suspens chez Airbus quant au lancement d’une nouvelle version « simplement allongée » de la famille de monocouloirs de nouvelle génération héritée de Bombardier.

Pour l’instant, le numéro un mondial des avions commerciaux souffle le chaud et le froid, souhaitant d’abord privilégier l’amélioration de la robustesse de la supply chain de ses programmes existants et atteindre le cap des 14 A220 par mois à moyen terme …