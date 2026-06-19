Les essais en vol du nouveau jet d’affaires amiral de la gamme Falcon de Dassault Aviation commencent. Le Falcon 10X n°1, immatriculé F-WINS, a réussi son premier vol le 19 juin depuis les installations de l’avionneur français à Bordeaux-Mérignac.

Le nouvel avion d’affaires ultra long-courrier à fuselage large a ainsi décollé de la piste 23 de la plateforme aéroportuaire à 11h10 pour un vol de deux heures et demie, piloté par Sébastien Dupont de Dinechin (en place gauche) et Fabrice Dougnac.

L’avionneur précise que ce premier vol a permis aux pilotes d’évaluer les qualités de manœuvrabilité et les systèmes de l’avion à 15000 pieds (~5 000 mètres), puis de rentrer le train d’atterrissage et les surfaces mobiles pour atteindre les 40000 pieds (~12500 mètres) et une vitesse de Mach 0,82.

« Ce vol inaugural représente une nouvelle étape pour Dassault Aviation. Il reflète l’engagement et l’expertise de nos équipes de conception, de production et d’essais en vol, ainsi que la qualité de notre réseau mondial de partenaires. Nous sommes tous enthousiastes à l’idée d’entamer cette nouvelle phase du programme 10X » a déclaré Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.

Dassault rappelle par ailleurs que ce premier appareil sera bientôt suivi par un deuxième avion d’essais, celui qui avait été présenté lors du roll-out le 10 mars (F-WNXT), ainsi que par un troisième qui sera équipé d’une cabine complète et qui sera utilisé principalement pour des tests de fonctionnalité et de fiabilité des systèmes de la cabine, avec une campagne de vols d’endurance aux quatre coins du monde préalable à son entrée en service.

Le Falcon 10X est le plus ambitieux des jets d’affaires jamais conçu par Dassault Aviation. Cet appareil à très long rayon d’action (jusqu’à 13 890 km, 15 heures de vol) et rapide (jusqu’à Mach 0,925) offrira la plus grande cabine de sa catégorie. Elle affiche en effet des dimensions impressionnantes (hauteur de 2,03 mètres, largeur de 2,77 mètres et une longueur de 16,4 mètres, hors poste de pilotage et compartiment à bagages), un volume inédit pour un jet d’affaires. L’avionneur français s’attaque ainsi frontalement aux G700/G800 de Gulfstream et aux Global 7500/8000 de Bombardier, mais avec une cabine encore plus spacieuse et des performances à basse vitesse inégalées.

Pour rappel, le Falcon 10X est motorisés par deux Pearl 10X de Rolls-Royce, le motoriste britannique (via sa filiale allemande spécialisée dans les moteurs d’avions d’affaires) faisant son entrée dans la gamme Falcon. Spécifiquement conçu pour les besoins de Dassault, ce nouveau moteur peut fournir une poussée supérieure à 18 000 livres (80kN) tout en affichant une consommation spécifique réduite de 5% par rapport à la génération actuellement en service.