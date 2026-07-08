Airbus a fait état de 89 livraisons d’avions commerciaux à 49 clients pour le mois de juin 2026, en net progression par rapport au mois de mai (81 appareils) et surtout par rapport au mois de juin 2025 (63 appareils).

Le numéro un mondial des avions commerciaux totalise désormais 351 livraisons à 77 clients pour les 6 premiers mois de l’année, soit 45 appareils de plus que pour la même période l’année dernière, alors même que les premiers mois ont été particulièrement poussifs, notamment avec le manque de PW1100G-JM de Pratt & Whitney.

Pour rappel, l’avionneur europen vise toujours environ 870 livraisons d’avions commerciaux cette année, soit plus que celles réalisées en 2019 (863 appareils), juste avant le déclenchement de la pandémie.

Dans le détail, ces livraisons ont consisté en 82 monocouloirs répartis en …