AerCap a passé une nouvelle commande auprès de Boeing, en vue d’acquérir quinze 787-9 supplémentaires. La société de leasing irlandaise porte ainsi son portefeuille de Dreamliner à près de 140 appareils.

Elle précise qu’elle a choisi de motoriser ses appareils avec les GEnx-1B de GE Aerospace et que les livraisons se dérouleront jusqu’en 2033.

L’accord contient par ailleurs une clause de flexibilité permettant à AerCap de convertir des 787-9 en 787-10, en fonction des besoins de ses clients.

« L’ajout de ces quinze Boeing 787 à notre flotte renforce encore notre position de premier propriétaire mondial de 787 », commente Aengus Kelly, PDG d’AerCap. « Alors que la demande d’avions gros-porteurs modernes et économes en carburant ne cesse de croître, cette transaction nous permet d’offrir à nos clients un meilleur accès à l’une des familles d’avions les plus polyvalentes et les plus prisées du secteur, équipée de la plateforme GEnx qui a fait ses preuves. »